В Ижевске неизвестные пытались ограбить отделение банка на ул.Ильфата Закирова

Опубликована: Сегодня 09:17

фото: susanin.news
Вечером в среду, 21 июня, в Ижевске пытались ограбить отделение "Ижкомбанка". Как сообщил руководитель пресс-службы МВД по Удмуртии Николай Коротояцкий корреспонденту "Сусанина" , инцидент произошел в доме 16 по улице Ильфата Закирова.

"Была попытка ограбления. Сейчас работает следственная группа", - сказал Коротояцкий. По словам помощника директора банка Светланы Зиятдиновой, попытка грабителя не удалась, и никто во время инцидента не пострадал.

"Была попытка ограбления, она была неудачной. Сотрудники действовали грамотно, никто не пострадал. Ущерба нет. Ведется следствие, необходимую помощь мы оказали", - сказала начальник Управления делами, помощник директора "Ижкомбанка" Светлана Зиятдинова.



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