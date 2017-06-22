В Ижевске неизвестные пытались ограбить отделение банка на ул.Ильфата Закирова

Опубликована: Сегодня 09:17



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"Была попытка ограбления. Сейчас работает следственная группа", - сказал Коротояцкий. По словам помощника директора банка Светланы Зиятдиновой, попытка грабителя не удалась, и никто во время инцидента не пострадал."Была попытка ограбления, она была неудачной. Сотрудники действовали грамотно, никто не пострадал. Ущерба нет. Ведется следствие, необходимую помощь мы оказали", - сказала начальник Управления делами, помощник директора "Ижкомбанка" Светлана Зиятдинова.