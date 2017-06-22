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В Ижевске неизвестные пытались ограбить отделение банка на ул.Ильфата Закирова
Опубликована: Сегодня 09:17 Вечером в среду, 21 июня, в Ижевске пытались ограбить отделение "Ижкомбанка". Как сообщил руководитель пресс-службы МВД по Удмуртии Николай Коротояцкий корреспонденту "Сусанина" , инцидент произошел в доме 16 по улице Ильфата Закирова.
"Была попытка ограбления. Сейчас работает следственная группа", - сказал Коротояцкий. По словам помощника директора банка Светланы Зиятдиновой, попытка грабителя не удалась, и никто во время инцидента не пострадал.
"Была попытка ограбления, она была неудачной. Сотрудники действовали грамотно, никто не пострадал. Ущерба нет. Ведется следствие, необходимую помощь мы оказали", - сказала начальник Управления делами, помощник директора "Ижкомбанка" Светлана Зиятдинова.
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