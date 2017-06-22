В Ижевске задержан Рафис Касимов, и.о. зампреда правительства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:02



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Когда и какие правоохранительные органы задержали чиновника, пока неизвестно.Наша справка: Касимов Рафис Зинатуллович родился 24 февраля 1956 года в поселке Балезино Удмуртской АССР. В 1985 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».1972-1982 г. - служба в рядах Советской Армии, сборщик комбината «Удмуртлес», водитель объединения «Сельхозтехника» Балезинского района.1982-1987 г. - мастер-наладчик, прораб, старший инженер, заместитель директора Балезинского ремонтно-технического предприятия. 1987-1992 г. - директор Балезинского межхозяйственного лесхоза.1992-1998 г. - заместитель председателя исполкома, первый заместитель главы администрации Балезинского района.1998-2004 г. - глава администрации Балезинского района.2004-2006 г.- первый заместитель министра промышленности и транспорта Удмуртской Республики.2006-2016 г. - министр лесного хозяйства Удмуртской Республики.2016 –2017 г. – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.2017 год – н/вр - заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.