В Ижевске задержан Рафис Касимов, и.о. зампреда правительства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:02

фото: udm-info.ru
В Ижевске задержали исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Когда и какие правоохранительные органы задержали чиновника, пока неизвестно.

Наша справка: Касимов Рафис Зинатуллович родился 24 февраля 1956 года в поселке Балезино Удмуртской АССР. В 1985 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».
1972-1982 г. - служба в рядах Советской Армии, сборщик комбината «Удмуртлес», водитель объединения «Сельхозтехника» Балезинского района.
1982-1987 г. - мастер-наладчик, прораб, старший инженер, заместитель директора Балезинского ремонтно-технического предприятия. 1987-1992 г. - директор Балезинского межхозяйственного лесхоза.
1992-1998 г. - заместитель председателя исполкома, первый заместитель главы администрации Балезинского района.
1998-2004 г. - глава администрации Балезинского района.
2004-2006 г.- первый заместитель министра промышленности и транспорта Удмуртской Республики.
2006-2016 г. - министр лесного хозяйства Удмуртской Республики.
2016 –2017 г. – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.
2017 год – н/вр - заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.


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