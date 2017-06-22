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В окрестностях Ижевска пропала 86-летняя женщина
Опубликована: Сегодня 10:47 Родственники разыскивают 86-летнюю женщину. Масленникова Валентина Васильевна ушла 21 июня в 14.00 с садоогорода "Гремиха" по Гольянскому тракту. Пенсионерка страдает плохой памятью: может сказать, что живет в Сарапуле, на самом деле живет в Ижевске, на ул.Петрова, 9.
Приметы женщины: рост 155, худощавого телосложения. Была одета в кофту на молнии темно-болотного цвета, синие спортивные штаны, спортивные туфли черного цвета. Кто видел или владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по тел. 8(912) 457-42-78 или 8(929) 276-69-57.
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