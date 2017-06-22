В окрестностях Ижевска пропала 86-летняя женщина

Опубликована: Сегодня 10:47



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы женщины: рост 155, худощавого телосложения. Была одета в кофту на молнии темно-болотного цвета, синие спортивные штаны, спортивные туфли черного цвета. Кто видел или владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по тел. 8(912) 457-42-78 или 8(929) 276-69-57.