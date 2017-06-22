Имущество экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его дочерей арестовано по решению суда

Опубликована: Сегодня 13:04

фото: Starguard.ru
Московский суд арестовал имущество обвиняемого в получении взяток бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и двух его дочерей. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает Lenta.ru.

«Судом наложен обеспечительный арест на семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева. У младшей дочери арестован автомобиль», — рассказал знакомый с ситуацией источник.

Кроме того, у Соловьева арестован дом в деревне Каменное и квартира в Ижевске, а также изъяты найденные при обыске около 2 млн рублей.

Александру Соловьеву предъявлены обвинения по двум эпизодам получения незаконного вознаграждения по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следователи считают, что в 2014-2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй.

Позже бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев признал вину в получении взяток на сумму свыше 140 миллионов рублей и начал сотрудничать со следствием.


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