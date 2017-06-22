Работник ижевского автосервиса сдал принятый на ремонт автомобиль в авторазбор

Опубликована: Сегодня 13:52

фото: Kemerovo-sibir.buyreklama.ru
Житель Ижевска сдал в ремонт свой "ВАЗ-21102" знакомому 25-летнему ранее судимому автомастеру. Как полагается, отдал ему ключи и, собственно, сам автомобиль, однако в обозначенное время не получил его обратно. Долгое время работник автосервиса утверждал, что ремонт автомобиля еще не завершен, а потом и вовсе стал избегать встречи и игнорировать телефонные звонки. В конце мая хозяин "десятки" понял, что знакомый его обманывает, и обратился в полицию. Ущерб составил около 90 тыс рублей.

Когда полицейские задержали подозреваемого, выяснилось, что автомобиль он сдал на авторазбор, при этом получил сумму, в разы меньше реальной стоимости машины, а полученные деньги потратил на уплату задолженности по кредиту.

Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, с причинением значительного ущерба»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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