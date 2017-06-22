Работник ижевского автосервиса сдал принятый на ремонт автомобиль в авторазбор

Опубликована: Сегодня 13:52



фото: Kemerovo-sibir.buyreklama.ru фото: Kemerovo-sibir.buyreklama.ru

Когда полицейские задержали подозреваемого, выяснилось, что автомобиль он сдал на авторазбор, при этом получил сумму, в разы меньше реальной стоимости машины, а полученные деньги потратил на уплату задолженности по кредиту.Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, с причинением значительного ущерба»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.