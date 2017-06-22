Депутату Госсовета Удмуртии Наилю Кутдузову изменили меру пресечения

Опубликована: Сегодня 16:18

фото: udmurt.ru
Депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова, обвиняемого в присвоении 43 млн рублей, освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда Ижевска.

«Удовлетворено ходатайство защиты об изменении <…> меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде», - говорится в сообщении.

Суд принял решение освободить Кутдузова из-под домашнего ареста в связи тем, что он не нарушал режим и не совершал противоправных действий. Кроме того, в ходе разбирательства уже допросили всех свидетелей.

Напомним, что ранее Наиля Кутдузова обвинили в совершении преступлений в сфере ЖКХ по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»). По данным следствия, обвиняемый на момент совершения преступления возглавлял ООО «Единая УК» и СПКУД «Единая СПК». Компании управляли многоквартирными жилыми домами в Устиновском районе Ижевска. С сентября 2013 по август 2015 года Кутдузов присвоил средства «Ижводоканала», перечисленные жильцами за оплату водоснабжения. Под домашний арест мужчину отправили в декабре 2016 года.
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