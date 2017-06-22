В Ижевске горел заброшенный клуб

Опубликована: Сегодня 17:03

Здание бывшего клуба горело в микрорайоне Люлли в Ижевске, сообщили в группе Вконтакте ИГГС. Очевидцы писали, что в микрорайон проехали не менее шести автомашин МЧС, что, по из мнению указывало или на серьезный характер пожара, или на крупную площадь пожара.

Так оно и оказалось. Информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Удмуртии сообщило, что клуб был давно заброшен и не эксплуатировался с должными предосторожностями. Площадь пожара составила 230 кв метров.
 
В итоге действий пожарных угрозы распространения огня нет. 
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