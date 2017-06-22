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Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич откровенно поговорит с молодежью
Опубликована: Сегодня 17:51 Полномочный представитель Президента России в Поволжском федеральном округе Михаил Бабич традиционно посещает молодежный форум iВолга. Но на этот раз Михаил Викторович решил, что завтра, 23 июня 2017 года, он будет общаться с участниками форума тет-а-тет и без чиновников и прессы.
Он, если верить блогерам, участвующем в форуме, полпред не хочет просто смотреть на эффектные площадки форума, прогуливаясь по заранее отрепетированному маршруту и фестивальную поляну, украшенную в лучших традициях таких мероприятий.
Так, одна из участниц форума в своем Живом Журнале пишет: "Кого-то подготовить, что-то отрепетировать - нереально. Потому что надо еще готовить и встречу участников с губернатором - это отдельный сценарий. Поэтому организаторам я не завидую, конечно. На разные темы - политика, протестные настроения, что нравится, а что нет в госустройстве и т.д. и т.п."
Еще один блогер, сообщивший об изменении формата встречи с полпредом Михаилом Бабичем поделился опасением того, что молодежь с протестными настроениями все же попытаются каким-то образом лишить возможности задать вопросы крупному федеральному чиновнику: "Я думаю, все в курсе, как обычно проводятся такие мероприятия - обговаривается формат и задаются "нужные" вопросы от "нужных" людей. Так по сути и было последние 4 года."
Пока же, если верить словам одного из организаторов форума, они сами не будут присутствовать на этой встрече и не знают к чему готовиться. Всего же в фестивале участвуют несколько тысяч молодых людей со всего ПФО. Понятно, что там люди туда попадают очень разные и далеко не все довольны ситуацией в стране. Так что Михаилу Бабичу на встрече могут задать и самые сложные вопросы, как представителю Президента России Владимиру Путину.