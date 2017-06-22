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Рафис Касимов мог допустить незаконную вырубку леса в особо охраняемых территориях Удмуртии
Опубликована: Сегодня 18:28 Задержание исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова может быть связано с незаконной вырубкой леса, сообщает информагентство «Сусанин».
По словам источника агентства, в 2014 году, занимая пост министра лесного хозяйства Удмуртии, Рафис Касимов сдал в аренду на 49 лет участки для вырубки леса, расположенные на территории государственных охотничьих заказников, которые относятся к категории особо охраняемых природных территорий. Чтобы как-то узаконить вырубку леса в особо охраняемых территориях, экс-глава Минлесхоза Удмуртии мог заставить подчиненных провести госэкспертизу проекта освоения лесов и проведение сплошных рубок леса в заказниках, что выходило за пределы его полномочий.
2 мая 2017 года врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что он возглавит рабочую группу по вопросу вырубки лесов в заказниках Удмуртии, в которую войдут представители Общероссийского народного фронта, Минлесхоза, Минприроды и бизнесмены, владеющие предприятиями по лесозаготовке. «Я необходимые документы подпишу, но у меня, Рафис Зинатулович (Касимов – и.о. председателя правительства Удмуртии - прим. ред.) и к вам, и к министру очень много вопросов», - сказал тогда Бречалов.
Информагентство SM News в феврале этого года опубликовало цитату Рафиса Касимова, в которой он комментирует причины вырубки леса в заказниках:«Необоснованные ограничения, связанные с рубкой лесных насаждений, затронули права лиц, осуществляющих использование лесов в целях заготовки древесины, которые ежегодно будут недополучать до полумиллиона кубометров качественной ликвидной древесины... Кроме того, остро стоит вопрос обеспечения древесиной граждан для собственных нужд».
Напомним, и.о. зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали в Ижевске в четверг, 22 июня, рано утром. После этого обыски прошли у него дома, в правительстве республики, а также в Минлесхозе региона. В отношении Касимова возбуждено уголовное дело. Судя по фотографиям, сделанным корреспондентами информагентства «Сусанин» в здании правительства республики, оперативные мероприятия в региональном кабмине проводили сотрудники управления ФСБ России по Удмуртии. Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны пресс-службы правоохранительного ведомства пока нет.
Ранее, 2 мая, известный в определенных кругах блогер через соцсети обратился к врио Главы Удмуртии Александру Бречалову, чтобы тот обратил внимание на деятельность и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова.
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