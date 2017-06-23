За кражу постельного белья ижевчанке грозит до 2-ух лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Pskov-24.ru
За кражу постельного белья из магазина по ул. Петрова полицейские задержали 34-летнюю ижевчанку. Личность подозреваемой удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. 

В конце мая женщина пришла в магазин, подошла к стеллажу, где были выставлены подарочные комплекты постельного белья, взяла два комплекта и направилась в сторону выхода. На выходе из отдела были установлены антикражные ворота, но сигнала о выносе неоплаченного товара не прозвучало.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемая задержана, оказалось, что она ранее судима за совершение аналогичного преступления. Женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Принимаются меры к розыску похищенного имущества. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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