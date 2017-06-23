Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП на трассе Ижевск - Можга

Опубликована: Сегодня 09:17



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Как пишут очевидцы в группе ИГГС, водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги, соединяющей Можгинский и Сарапульский тракты, не заметил мотоцикл, двигавшийся по главной дороге. В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.