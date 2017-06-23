Более половины российского алкоголя не соответствует ГОСТам

Опубликована: Сегодня 10:04



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Российское законодательство обязывает производителей соответствовать стандартам по каждому алкогольному напитку и уведомлять об этом соответствии на этикетке товара. При этом закон «О стандартизации в РФ» позволяет производителям соблюдать стандарты на добровольной основе.Эксперты отмечают, что некоторые принятые на территории России стандарты не совпадают с международной практикой: она, например, позволяет рому содержать осадок, а российский ГОСТ — нет.По итогам минувшего года Роспотребнадзор пришел к выводу о том, что в целом продаваемая в России алкогольная продукция соответствует нормативам, имеет стабильное качество и безопасна для употребления.