|
Более половины российского алкоголя не соответствует ГОСТам
Опубликована: Сегодня 10:04 Свыше 65% реализуемой на российском рынке алкогольной продукции не соответствует ГОСТам, указанным на этикетках. Как пишут «Известия», это показали проверки, которые в течение 2016 года провели в стране сотрудники Росалкогольрегулирования. Были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции и, как оказалось, из них 638 проб не соответствовали госстандарту.
Российское законодательство обязывает производителей соответствовать стандартам по каждому алкогольному напитку и уведомлять об этом соответствии на этикетке товара. При этом закон «О стандартизации в РФ» позволяет производителям соблюдать стандарты на добровольной основе.
Эксперты отмечают, что некоторые принятые на территории России стандарты не совпадают с международной практикой: она, например, позволяет рому содержать осадок, а российский ГОСТ — нет.
По итогам минувшего года Роспотребнадзор пришел к выводу о том, что в целом продаваемая в России алкогольная продукция соответствует нормативам, имеет стабильное качество и безопасна для употребления.
Загрузка...