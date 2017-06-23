Российский путешественник Федор Конюхов на один день приедет Ижевск

Опубликована: Сегодня 10:51

фото: Weekend.rambler.ru
Знаменитый российский путешественник и писатель Федор Конюхов посетит Ижевск. Предположительно, он приедет 29 июля вместе с участниками конного казачьего похода «Дорогами атамана Ермака», рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» атаман Верхнекамского казачьего округа Григорий Гусаров.

«Они выйдут из Самары, пройдут через Пермь, Ижевск, Тобольск и повторят практически дорогу тех казачьих команд, которые возглавил Ермак. Мы планируем, что в Ижевске поход сделает остановку на день, чтобы горожане смогли пообщаться с Конюховым. С собой они везут выставочную экспозицию, одну из лучших в России групп по джигитовке, казачий ансамбль», - сказал Гусаров.

Казачий поход посвящен памяти атамана Ермака и повторит путь, который прошли казаки - участники Сибирского похода 1581 – 1585 годов, положившего начало русскому освоению Сибири. Он включает два этапа: водный и конный. Общая протяженность маршрута похода составит более 2 тыс км.

Федор Конюхов - знаменитый российский путешественник. Совершил 5 кругосветных плаваний, а также кругосветное путешествие на воздушном шаре, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.


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