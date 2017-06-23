Более 1,5 кг наркотиков нашли у двух жителей Сарапульского района

Опубликована: Сегодня 11:37



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При обыске в садовом доме и гараже, принадлежащих одному из подозреваемых, полицейские обнаружили наркотики синтетического происхождения общей массой более 1400 граммов и более 110 граммов марихуаны, которые незаконно хранили в целях сбыта. Кроме того, в гараже была оборудована лаборатория для культивирования наркосодержащих растений.Полицейские выяснили, что синтетические наркотики они приобретали через Интернет, закладки с наркотиками забирали из тайников в Уфе.По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.