В Ижевске в лобовом столкновении сошлись "ВАЗ-2115" и "Volkswagen Polo"

Опубликована: Сегодня 12:23

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В пятницу, 23 июня, в Ижевске в лобовом столкновении сошлись "ВАЗ-2115" и "Volkswagen Polo". ДТП произошло на ул.Камбарской, напротив гипермаркета "Лента", написали очевидцы в соцсети.

"Там камаз с бочкой стоит. Они мыли ограждение. Водитель поло выезжал со стороны кафе адам. Начал обьезжать какмаз с бочкой а водитель пятнарика с верху ехал. Видимо на поворот пошел на адам и вьехал на полном ходу в поло. После удара поло под заднюю часть какмаза затищило. Водитель пятнашки сердечник сказали. Его на реанимации увезли. У половода расечение лба. Он ходит сам", - уточнил обстоятельства произошедшего Андрей Соболев.
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