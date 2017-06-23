|
В Ижевске в лобовом столкновении сошлись "ВАЗ-2115" и "Volkswagen Polo"
Опубликована: Сегодня 12:23 В пятницу, 23 июня, в Ижевске в лобовом столкновении сошлись "ВАЗ-2115" и "Volkswagen Polo". ДТП произошло на ул.Камбарской, напротив гипермаркета "Лента", написали очевидцы в соцсети.
"Там камаз с бочкой стоит. Они мыли ограждение. Водитель поло выезжал со стороны кафе адам. Начал обьезжать какмаз с бочкой а водитель пятнарика с верху ехал. Видимо на поворот пошел на адам и вьехал на полном ходу в поло. После удара поло под заднюю часть какмаза затищило. Водитель пятнашки сердечник сказали. Его на реанимации увезли. У половода расечение лба. Он ходит сам", - уточнил обстоятельства произошедшего Андрей Соболев.
Загрузка...