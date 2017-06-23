Небольшой дождь и около +20°С ожидается в Удмуртии в ближайшие выходные

Опубликована: Сегодня 13:19



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В результате влияния циклона, проходящего мимо Удмуртии в выходные, днём в субботу преимущественно в центральных и юго-западных районах ожидаются небольшие дожди, местами грозы.В воскресенье местами по южным и юго-восточным районам республики пройдут небольшие кратковременные дожди.