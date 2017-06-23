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Небольшой дождь и около +20°С ожидается в Удмуртии в ближайшие выходные
Опубликована: Сегодня 13:19 В ближайшие дни погода в Удмуртии существенно не изменится. Как написала в своем Facebook руководитель отдела метеорологических прогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина, в ночное время ожидается +7-12 градусов Цельсия, днем - до +18-23°С.
В результате влияния циклона, проходящего мимо Удмуртии в выходные, днём в субботу преимущественно в центральных и юго-западных районах ожидаются небольшие дожди, местами грозы.
В воскресенье местами по южным и юго-восточным районам республики пройдут небольшие кратковременные дожди.