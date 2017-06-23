Ранив женщину-почтальона, бандиты украли около 100 тысяч рублей у пенсионеров Глазова

Опубликована: Сегодня 14:59

Фото сайта Живая Кубань
Нападение на женщину-почтальона совершено в Глазове. 

По сообщению источника "Аргументов в Ижевске", бандиты украли около 100 тысяч рублей пенсионных денег, которые почтальон должна была передать пенсионерам. При ограблении пострадавшей было нанесено ножевое ранение. По словам источника, хирургам пришлось зашивать шею раненой женщины.

Факт преступления корреспонденту "Аргументов в Ижевске" подтвердила Елена Куртеева, заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Глазовский». По ее словам, сейчас ведутся следственные действия по установлению виновных в нападении на почтальона и грабеже. 



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