Мародеры бросили умирать дальнобойщика, собирая халявный алкоголь

Опубликована: Сегодня 15:47



фото: vk.com фото: vk.com

Как сообщает Allsyzran, местные жители и проезжающие автолюбители моментально бросились растаскивать упаковки с пивом, даже не подумав о том, что люди, находящиеся в кабине грузовика, могут нуждаться в неотложной и экстренной помощи.Напарник водителя, пришедший в себя раньше других пассажиров, вызвал помощь и как мог пытался отгонять расхитителей, но обезумевшие мародеры не желали его слушать.Прибывшие медики доставили в больницу троих пассажиров фуры – 25-летнего мужчину, и двух 32-летних женщин. А вот водителю грузовика помощь оказать не успели. Мужчина от полученных травм скончался.