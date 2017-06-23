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Мародеры бросили умирать дальнобойщика, собирая халявный алкоголь
Опубликована: Сегодня 15:47 Двигавшийся по автотрассе "Сызрань — Саратов — Волгоград" 24-летний водитель-дальнобойщик фуры MAN из Тольятти потерял управление и опрокинулся в кювет. Из развалившегося от удара прицепа грузовика на обочину полетели палеты с пивом.
Как сообщает Allsyzran, местные жители и проезжающие автолюбители моментально бросились растаскивать упаковки с пивом, даже не подумав о том, что люди, находящиеся в кабине грузовика, могут нуждаться в неотложной и экстренной помощи.
Напарник водителя, пришедший в себя раньше других пассажиров, вызвал помощь и как мог пытался отгонять расхитителей, но обезумевшие мародеры не желали его слушать.
Прибывшие медики доставили в больницу троих пассажиров фуры – 25-летнего мужчину, и двух 32-летних женщин. А вот водителю грузовика помощь оказать не успели. Мужчина от полученных травм скончался.
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