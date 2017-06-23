Житель Воткинского района Удмуртии получил 15 лет тюрьмы за изнасилование 15-летней дочери

Опубликована: Сегодня 16:36

В один из дней июля 2013 года отец четверых детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 15-летнюю дочь.Мужчина злоупотреблял спиртными напитками и должным образом воспитанием детей не занимался. Решением Воткинского районного суда он лишен родительских прав в отношении всех детей.