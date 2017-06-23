Житель Воткинского района Удмуртии получил 15 лет тюрьмы за изнасилование 15-летней дочери

Опубликована: Сегодня 16:36 Суд приговорил жителя Воткинского района к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год за изнасилование малолетней дочери.

В один из дней июля 2013 года отец четверых детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 15-летнюю дочь.

Мужчина злоупотреблял спиртными напитками и должным образом воспитанием детей не занимался. Решением Воткинского районного суда он лишен родительских прав в отношении всех детей.
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