Порнозвезда пообещала футболистам сборной России масштабный "гэнг-бэнг"

Опубликована: Сегодня 17:29



фото: instagram.com/alinahenessy фото: instagram.com/alinahenessy

— Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный "гэнг-бэнг" в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно, — заявила девушка. При этом порнодива подчеркнула, что у футболистов есть смысл очень постараться.Сборной России осталось провести на Кубке конфедераций последний матч группового этапа. 24 июня команда встретится со сборной Мексики.Отметим, что два года назад девушка уже давала обещание заняться сексом с Александром Кокориным, если тот забьёт пять мячей до конца чемпионата России. Однако спортсмен упустил свой шанс и не справился с поставленной задачей.