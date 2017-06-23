И.о. вице-премьера правительства Удмуртии Рафиса Касимова арестовали на два месяца

Опубликована: Сегодня 18:32 Исполняющего обязанности вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

«Обвинение предъявлено, арест на два месяца», - сказал собеседник агентства. Уголовное дело в отношении Касимова возбудили по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»)

Напомним, что задержание исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова может быть связано с незаконной вырубкой леса.

Занимая пост министра лесного хозяйства Удмуртии, Рафис Касимов в 2014 году сдал в аренду на 49 лет участки леса, расположенные на территории государственных охотничьих заказников, которые относятся к категории особо охраняемых природных территорий. На этих участках провели вырубку.

Чтобы как-то узаконить вырубку леса в особо охраняемых территориях, экс-глава Минлесхоза Удмуртии мог заставить подчиненных провести госэкспертизу проекта освоения лесов и проведение сплошных рубок леса в заказниках, что выходило за пределы его полномочий.
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