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В Удмуртии молодые люди, пытавшиеся стать «черными риелторами», попались на втором деле
Опубликована: Сегодня 16:04 Подозреваемые в совершении двух мошенничеств с продажей квартир задержаны полицейскими в Удмуртии. 20-летний ижевчанин, 17-летняя жительница Глазова и 19-летний житель Республики Башкортостан арендовали квартиру в одном из домов по ул. И.Закирова, после чего разместили в интернете объявление о продаже этой квартиры по цене ниже рыночной. Предоставив поддельные документы на жилье, злоумышленники получили от покупателя предоплату в сумме 400 тыс рублей.
По факту этого мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Кроме того, сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемых к совершению аналогичного преступления – под предлогом продажи квартиры в одном из домов по ул.Союзной злоумышленники пытались похитить у потерпевшего денежные средства в размере 125 тыс рублей.
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