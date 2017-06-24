В Удмуртии молодые люди, пытавшиеся стать «черными риелторами», попались на втором деле

Опубликована: Сегодня 16:04

фото: Alau.kz
Подозреваемые в совершении двух мошенничеств с продажей квартир задержаны полицейскими в Удмуртии. 20-летний ижевчанин, 17-летняя жительница Глазова и 19-летний житель Республики Башкортостан арендовали квартиру в одном из домов по ул. И.Закирова, после чего разместили в интернете объявление о продаже этой квартиры по цене ниже рыночной. Предоставив поддельные документы на жилье, злоумышленники получили от покупателя предоплату в сумме 400 тыс рублей.

По факту этого мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Кроме того, сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемых к совершению аналогичного преступления – под предлогом продажи квартиры в одном из домов по ул.Союзной злоумышленники пытались похитить у потерпевшего денежные средства в размере 125 тыс рублей.
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