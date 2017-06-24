Побывавшие в музей-усадьбе Чайковского в Воткинске японцы сняли про него видеоролик

Опубликована: Сегодня 18:50



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Телевизионщики из Токио путешествовали по России и снимали видеорепортажи про музеи для программы «KOKORONI KIZAMU FUKEI», что в дословном переводе означает «Пейзажи моей души».«Творчество Чайковского очень близко японцам», - сказал директор программы Хироси Хасэгава сан.