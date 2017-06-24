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Побывавшие в музей-усадьбе Чайковского в Воткинске японцы сняли про него видеоролик
Опубликована: Сегодня 18:50 Видеоролик про музей-усадьбу Петра Чайковского в Воткинске снял 4 канал японского телевидения. Как сообщается в группе музея «ВКонтакте», иностранные журналисты посетили Удмуртию осенью 2016 года.
Телевизионщики из Токио путешествовали по России и снимали видеорепортажи про музеи для программы «KOKORONI KIZAMU FUKEI», что в дословном переводе означает «Пейзажи моей души».
«Творчество Чайковского очень близко японцам», - сказал директор программы Хироси Хасэгава сан.
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