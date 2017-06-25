Гражданский муж дочери Александра Соловьева тоже оказался за решеткой

Опубликована: Сегодня 16:43



Фото: информагентство СУСАНИН Фото: информагентство СУСАНИН

Задержание произошло в ночь с пятницы на субботу, 24 июня. В распоряжении редакции информационного агентства «Сусанин» оказалась фотография Милостивенко, находящегося в зале суда во время оглашения ему меры пресечения. Что именно решил суд, находится ли депутат под арестом, пока не известно. Официальных комментариев правоохранительные органы республики пока не дают.Захар Милостивенко ранее был связан с предприятием «Автодормостпроект». По данным налоговой инспекции, 10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» было ликвидировано путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект». Уставный капитал общества составлял 4 344 000 рублей, 100% акций ОАО «Автодормостпроект» принадлежали ООО «Байконур», собственником которого является депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов. Помимо этого, в феврале 2017 года Мурашов вошел в состав правительственной рабочей группы по строительству Камского мостаЕще раньше, правоохранительные органы провели у Милостивенко обыск. Тогда 17 ноября собственный источник «Аргументов в Ижевске» сообщал, что мероприятие может быть связано со строительством Камского моста.А еще весной 2016 года, активисты РОО "Автомобилисты Удмуртии" обратились с требованием разобраться с суммами, которые Миндортранс УР направлял на счета "Автодормостпроекта", фактического монополиста, проектировавшего дороги в Удмуртии. Только за март 2016 года на статью "Выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог", на которую претендовала компания Милостивенко, было выделено около 45 млн руб.