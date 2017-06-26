В Сирии погиб доброволец из Ижевска

Опубликована: Сегодня 17:17

Фото: facebook.com (Андрей Пушкин)
В боевых действиях в Сирии погиб ижевчанин Артем Горелов. Об этом в Facebook сообщил его знакомый Андрей Пушкин.

"В Сирии, отстаивая справедливость и независимость братского народа, погиб Ижевец Артем Горелов. Донбасс прошел с честью. В Сирии нашел упокоение", - написал Пушкин.

Андрей Пушкин

Как сообщает агентство "Сусанин", Горелов не был военнослужащим и отношения к министерству обороны России и другим силовым структурам не имеет.




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