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В Удмуртии разыскивают ушедшую за грибами в лес женщину
Опубликована: Сегодня 09:12 В Удмуртии разыскивают пропавшую 24 июня Желтышеву Веру Ивановну. Утром она ушла за грибами в лес около с/о Липки (Якшур-Бодьинский тракт), приблизительно в 13.00 позвонила родным и сказала, что заблудились, не понимает где находится и насквозь промокла. Больше на связь женщина не выходила - разрядился телефон.
Волонтеры и сотрудники МЧС уже несколько раз выезжали на поиски пропавшей, но пока безрезультатно. Шансы найти Веру Ивановну живой всё ещё высоки, но с каждым часом вероятность на благополучный исход всё меньше.
Присоединиться к поискам женщины может любой желающий, для этого нужно позвонить по телефону координатора поиска: 8-951-195-29-71.
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