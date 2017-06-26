В Удмуртии разыскивают ушедшую за грибами в лес женщину

Опубликована: Сегодня 09:12



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Волонтеры и сотрудники МЧС уже несколько раз выезжали на поиски пропавшей, но пока безрезультатно. Шансы найти Веру Ивановну живой всё ещё высоки, но с каждым часом вероятность на благополучный исход всё меньше.Присоединиться к поискам женщины может любой желающий, для этого нужно позвонить по телефону координатора поиска: 8-951-195-29-71.