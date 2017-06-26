Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко посадили под домашний арест

Опубликована: Сегодня 10:02



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Уголовное дело в отношение Милостивенко возбудили по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»).