Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко посадили под домашний арест

Опубликована: Сегодня 10:02

фото: susanin.news
Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко заключили под домашний арест на два месяца. Как рассказали корреспонденту «Сусанина» в объединенной пресс-службе судейского сообщества, такое решение принял в воскресенье, 25 июня, Индустриальный районный суд столицы Удмуртии.

Уголовное дело в отношение Милостивенко возбудили по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»).


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