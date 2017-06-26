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Обнаруженную в Пугачево головную часть к артиллерийскому снаряду уничтожили
Опубликована: Сегодня 10:47 В пятницу, 23 июня, рядом с территорией бывшей воинской части в с. Пугачево обнаружен предмет, похожий на взрыватель. На место происшествия незамедлительно была направлена группа инженерно-технического отдела ОМОН. До прибытия сотрудников спецподразделения оперативники оцепили опасный участок.
Прибывшие на место саперы спецподразделения установили, что обнаруженный предмет является боевым взрывателем РГМ-2 головной части к артиллерийским снарядам 122 мм или 152 мм. Взрывотехники ОМОН вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили путем подрыва.