Обнаруженную в Пугачево головную часть к артиллерийскому снаряду уничтожили

Опубликована: Сегодня 10:47

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР
В пятницу, 23 июня, рядом с территорией бывшей воинской части в с. Пугачево обнаружен предмет, похожий на взрыватель. На место происшествия незамедлительно была направлена группа инженерно-технического отдела ОМОН. До прибытия сотрудников спецподразделения оперативники оцепили опасный участок.

Прибывшие на место саперы спецподразделения установили, что обнаруженный предмет является боевым взрывателем РГМ-2 головной части к артиллерийским снарядам 122 мм или 152 мм. Взрывотехники ОМОН вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили путем подрыва.


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