Обнаруженную в Пугачево головную часть к артиллерийскому снаряду уничтожили

Опубликована: Сегодня 10:47



фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР

Прибывшие на место саперы спецподразделения установили, что обнаруженный предмет является боевым взрывателем РГМ-2 головной части к артиллерийским снарядам 122 мм или 152 мм. Взрывотехники ОМОН вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили путем подрыва.