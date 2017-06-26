Британцы планировали провокацию на матче Кубка конфедераций — 2017 в Казани

Опубликована: Сегодня 10:30

Фото сайта prokazan.ru
Правоохранители обнаружили у англичан целый арсенал, который они хотели применить для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на турнире, сообщает Life.

20 июня в Казани правоохранители остановили четырёх граждан Великобритании, чьё поведение показалось им подозрительным, около гостиницы Park Inn. У молодых людей обнаружили целый арсенал пиротехники — 61 заряд. Файеры они приобрели ранее в интернет-магазине.

У граждан Соединённого Королевства были при себе паспорта болельщиков и билеты на матч Кубка конфедераций FIFA 2017 Германия — Чили, который должен состояться на "Казань-арене" 22 июня.

Гости турнира представились сотрудниками медиакомпании Bigballs и признались, что пиротехника понадобилась им для выявления слабостей системы обеспечения безопасности на Кубке конфедераций FIFA 2017. Якобы имеющиеся "проблемы с контролем на стадионах" должны были войти в фильм, который планировалось снять по итогам турнира.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего и за отсутствием в действиях иностранцев состава преступления их отпустили. Пиротехника изъята для исследования.

Странно, что английские провокаторы не были выдворены из страны или внесены в черный список на посещение стадионов во время футбольных матчей. Ведь подобные провокации были и накануне Универсиады-2013 в Казани, и перед сочинской Олимпиадой-2014, когда особенно британская пресса пыталась дискредитировать Россию как организатора этих соревнований, а в идеале - добиться их отмены или массового бойкота.

Из этого ничего не получилось. Прошедшие в столице Татарстана и в Сочи игры получили массу восторженных откликов и были признаны лучшими по уровню организации как участвовавшими в них иностранными спортсменами, так и международными спортивными чиновниками, пишет сайт narpolit.ru. 

Атака на Россию началась вскоре после того, как она была выбрана хозяйкой мундиаля. Сразу пошли разговоры о том, что право на его проведение досталось Москве в результате коррупционного сговора. Масла в огонь подлил и скандальный доклад Макларена, который бездоказательно обвинил всех спортсменов России в организованном употреблении допинга и побег в США бывшего директора РУСАДА, организации, которая должна была следить за выполнением антидопинговых норм. Сам же Григорий Родченков признавался в изготовлении некоего коктейля препаратов, который пытался давать спортсменам.

Особенно усердствовали англичане, также претендовавшие на турнир. Они никак не могли поверить, что их заявка проиграла российской в честной конкурентной борьбе, и пытались обвинить русских в подкупе футбольных чиновников. Хотя никаких доказательств англичане привести не смогли, западные СМИ муссировали эту тему несколько лет, пока она всем не надоела. 

Теперь англичане перешли к прямым провокациям.
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