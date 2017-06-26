Двоих жителей Ижевска задержали с наркотиками в воскресенье

Опубликована: Сегодня 11:36



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Так, на ул. Авангардной задержан 25-летний продавец-консультант одного из ТЦ. В ходе личного досмотра у него обнаружили наркотическое вещество «ТМСР-2201» массой 3,3 грамма.Также на ул. Магистральной экипажем ДПС задержан 33-летний программный директор одной из ижевских компаний. В результате досмотра у мужчины обнаружено наркотическое вещество «N-метилэфедрон» массой 6,83 грамма.По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). На время следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.