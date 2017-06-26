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Гроза и сильный ветер ожидаются в Ижевске к вечеру понедельника
Опубликована: Сегодня 13:14 Дожди и грозы ожидаются в Ижевске к вечеру понедельника, 26 июня. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, непогода придет в город около 19:00, и продлится ненастье до 19:00 вторника, 27 июня.
Во вторник во время грозы ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +15, а днем столбики термометров показут до +23 градусов Цельсия.
Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности.
Населению рекомендуется:
- воздержаться от поездок и прогулок;
- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;
- подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);
- по возможности отключить бытовую технику от сети питания;
- автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.
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