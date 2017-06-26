Гроза и сильный ветер ожидаются в Ижевске к вечеру понедельника

Опубликована: Сегодня 13:14



фото: Telefakt.ru фото: Telefakt.ru

Во вторник во время грозы ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +15, а днем столбики термометров показут до +23 градусов Цельсия.Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности.Населению рекомендуется:- воздержаться от поездок и прогулок;- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;- подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);- по возможности отключить бытовую технику от сети питания;- автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.