СКР: Захар Милостивенко уличен в аукционном сговоре по строительству проспекта Калашникова в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:04

фото: Izhportal.net
Следователи подозревают депутата Городской думы Ижевска, 34-летнего Захара Милостивенко в картельном сговоре, благодаря которому в интересах «Автодормостпроекта» он победил в аукционе по проектированию строительства проспекта Калашникова.

«В январе 2017 года депутат, действуя от имени ООО «Автодормостпроект», в сговоре с другими лицами заключил ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, в результате чего незаконно добился победы своей организации в аукционе на право заключения по выгодной для себя стоимости муниципального контракта на разработку документации по планировке территории, разработку проектной и рабочей документации, в том числе выполнение инженерных изысканий, по объекту «Строительство проспекта имени М.Т. Калашникова в г. Ижевске» (от ул. Удмуртская до ул. Союзная)». В результате совершенного преступления были существенно нарушены права добросовестных участников аукциона», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, ссылаясь на материалы оперативно-разыскной работы регионального управления ФСБ.

Милостивенко задержали в ночь с пятницы на субботу, 24 июня. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»). Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ранее Захар Милостивенко возглавлял предприятие «Автодормостпроект». По данным налоговой инспекции, 10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» было ликвидировано путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект».
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