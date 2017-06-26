В Ижевске женщина и 9-летняя девочка получили травмы в припаркованном автомобиле

Опубликована: Сегодня 14:51

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске водитель автомобиля «Mazda» и девятилетняя девочка получили травмы в ДТП напротив дома №96 по улице Кирпичная. 25 июня в 11.23 водитель автомобиля "Mitsubishi Lancer " – мужчина 1983 года рождения, при повороте направо наехал на стоящий автомобиль «Mazda CX-5».

В результате аварии водитель автомобиля «Mazda», женщина 1975 года рождения, и ее пассажир – 9-летняя девочка, получили травмы.

В ГИБДД отметили, что водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» в момент ДТП имел признаки опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.



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