В Ижевске женщина и 9-летняя девочка получили травмы в припаркованном автомобиле

Опубликована: Сегодня 14:51



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате аварии водитель автомобиля «Mazda», женщина 1975 года рождения, и ее пассажир – 9-летняя девочка, получили травмы.В ГИБДД отметили, что водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» в момент ДТП имел признаки опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.