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В Ижевске женщина и 9-летняя девочка получили травмы в припаркованном автомобиле
Опубликована: Сегодня 14:51 В Ижевске водитель автомобиля «Mazda» и девятилетняя девочка получили травмы в ДТП напротив дома №96 по улице Кирпичная. 25 июня в 11.23 водитель автомобиля "Mitsubishi Lancer " – мужчина 1983 года рождения, при повороте направо наехал на стоящий автомобиль «Mazda CX-5».
В результате аварии водитель автомобиля «Mazda», женщина 1975 года рождения, и ее пассажир – 9-летняя девочка, получили травмы.
В ГИБДД отметили, что водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» в момент ДТП имел признаки опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.
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