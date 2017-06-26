Президент России Владимир Путин 27 июня посетит Ижевск

Опубликована: Сегодня 15:38



фото: Ru.axar.az фото: Ru.axar.az

О планах посетить Ижевск Владимир Путин заявил во время "Прямой линии", когда к нему обратилась местная жительница с жалобой на аварийный дом, который планируют расселить только в 2029 году. Тогда президент сообщил, что лично посетит этот дом во время запланированной командировки в столицу Удмуртии.Основными темами поездки станут оборонная промышленность и проблема аварийного жилья в регионе. Также Владимир Путин проинспектирует первые результаты работы врио главы региона Александра Бречалова.