|
Президент России Владимир Путин 27 июня посетит Ижевск
Опубликована: Сегодня 15:38 Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, посетит Ижевск с рабочей поездкой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
О планах посетить Ижевск Владимир Путин заявил во время "Прямой линии", когда к нему обратилась местная жительница с жалобой на аварийный дом, который планируют расселить только в 2029 году. Тогда президент сообщил, что лично посетит этот дом во время запланированной командировки в столицу Удмуртии.
Основными темами поездки станут оборонная промышленность и проблема аварийного жилья в регионе. Также Владимир Путин проинспектирует первые результаты работы врио главы региона Александра Бречалова.