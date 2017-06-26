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Под видом работника Пенсионного фонда жительница Удмуртии украла у пенсионерки все ее сбережения
Опубликована: Сегодня 16:27 Под видом работника Пенсионного фонда жительница Кизнера похитила у пенсионерки все ее сбережения. В сентябре 2016 года женщина обманным путем зашла в дом к 89-летней местной жительнице, представившись сотрудником пенсионного фонда, и сообщила якобы о предстоящей замене денежных средств.
Под предлогом необходимости переписать номера денежных банкнот, злоумышленница принудила потерпевшую передать ей находящиеся в доме 74 тыс рублей, которые незаметно подменила на билеты «банка приколов» и скрылась.
Защищая права пенсионерки, прокуратура Кизнерского района обратилась в суд с заявлением о взыскании денежной суммы в счет возмещения ущерба причиненному гражданину. Иск находится на рассмотрении.
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