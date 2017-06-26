Под видом работника Пенсионного фонда жительница Удмуртии украла у пенсионерки все ее сбережения

Опубликована: Сегодня 16:27

фото: 1pnz.ru
Под видом работника Пенсионного фонда жительница Кизнера похитила у пенсионерки все ее сбережения. В сентябре 2016 года женщина обманным путем зашла в дом к 89-летней местной жительнице, представившись сотрудником пенсионного фонда, и сообщила якобы о предстоящей замене денежных средств.

Под предлогом необходимости переписать номера денежных банкнот, злоумышленница принудила потерпевшую передать ей находящиеся в доме 74 тыс рублей, которые незаметно подменила на билеты «банка приколов» и скрылась.

Защищая права пенсионерки, прокуратура Кизнерского района обратилась в суд с заявлением о взыскании денежной суммы в счет возмещения ущерба причиненному гражданину. Иск находится на рассмотрении.



Загрузка...
Теги
музыка образование транспорт терроризм армия молодежь семья самолет наркотики штраф ДТП рейтинг Ува депутат промышленность Ижавто выборы праздник ЖКХ вода физкультура погода Завьялово фестиваль бизнес хоккей Госсовет УР МЧС школа прокуратура убийство Владимир Путин СМИ Малая Пурга пристав Можга ГЖД видео преступление Удмуртия Москва алкоголь пожар футбол Украина природа звезда спортсмен ветеран выставка Глазов Александр Волков занятость свадьба телевидение дороги Игра оружие религия лес Россия траур дети здоровье творчество пенсия Балезино торговля туризм СКП мода финансы медицина зоопарк Ижевск ИжГТУ суд ГИБДД конкурс США Дмитрий Медведев полиция кино ремонт розыск Интернет Новый год/Рождество Воткинск строительство технологии банк МВД Сарапул животные долг Голливуд бюджет правительство инвалид безопасность
Все теги
Яндекс.Погода