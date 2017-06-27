С начала года наркотиками отравились 78 жителей Удмуртии

Опубликована: 26 Июня 2017 г. 17:16

фото: Chel.aif.ru
За 5 месяцев 2017 года 78 жителей Удмуртии отравились наркотиками. Среди доставленных в больницу – 22 несовершеннолетних. Как рассказал корреспонденту «Сусанина» начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Удмуртской Республике Александр Жевлаков, за 2016 год с острым отравлением запрещенными веществами к врачам обратились 90 человек.

«В целом из числа пострадавших зарегистрировано 4 летальных случая. В 2015 году было 14 случаев», - отметил Жевлаков. Он добавил, что среди скончавшихся от отравления наркотиками в 2016 году не было несовершеннолетних: «В 2016 году не зарегистрировано ни одного смертельного факта отравления наркотиками несовершеннолетних. В позапрошлом году было три таких факта».

Как пояснил Александр Жевлаков, в основном причиной отравления становятся синтетические наркотики. За 5 месяцев стражи порядка изъяли в Удмуртии более 17 кг запрещенных веществ, из них 16,5 кг «синтетики». В 2016 году из оборота изъяли 54 кг наркотиков.



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