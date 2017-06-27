Глава Глазова Олег Бекмеметьев поздравил с Днем молодежи "Отелем "Калифорния"

Опубликована: 26 Июня 2017 г. 18:10

Глава Глазова Олег Бекмеметьев спел и сыграл на гитаре глазовчанам в честь Дня молодежи, а в речи перед исполнением композиции "Отель "Калифорния" посетовал, что у молодежи нет достойного молодежного клуба в северной столице Удмуртии.

В связи с отъездом Главы города Олега Николаевича Бекмеметьева в командировку было записано поздравление с Днём молодежи и небольшой сюрприз для жителей города, который должен был быть исполнен на Рок – концерте «Над Чепцой».

Композиция американской группы Eagles впервые прозвучала в 1976 году и тогда получила Премию «Грэмми» за лучшую песню года. В исполнении Бекмеметьева "Отель "Калифорния" собрал более 12 тысяч просмотров в группе Вконтакте "Молодежь города Глазова"



Отъезд Главы города из Глазова был связан с тем, что ему пришлось участвовать в учебе глав районных и городских администраций, которую проводили в Удмуртии по инициативе врио главы Удмуртии Александра Бречалова.
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