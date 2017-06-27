Сегодня в Ижевске Президент России Владимир Путин посетит концерн «Калашников» и завод «Купол»

Опубликована: Сегодня 09:17



фото: Business.ua фото: Business.ua

«В Ижевске глава государства посетит концерн «Калашников», где примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям», - говорится в сообщении Кремля.В ходе рабочей поездки Владимир Путин также ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения ижевского электромеханического завода «Купол».