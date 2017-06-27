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Сегодня в Ижевске Президент России Владимир Путин посетит концерн «Калашников» и завод «Купол»
Опубликована: Сегодня 09:17 Сегодня в Ижевск прибудет Президент Российской Федерации Владимир Путин. В столице Удмуртии глава государства посетит концерн «Калашников», где встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками – победителями научно-технических конкурсов и соревнований.
«В Ижевске глава государства посетит концерн «Калашников», где примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям», - говорится в сообщении Кремля.
В ходе рабочей поездки Владимир Путин также ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения ижевского электромеханического завода «Купол».