Сегодня в Ижевске Президент России Владимир Путин посетит концерн «Калашников» и завод «Купол»

Опубликована: Сегодня 09:17

фото: Business.ua
Сегодня в Ижевск прибудет Президент Российской Федерации Владимир Путин. В столице Удмуртии глава государства посетит концерн «Калашников», где встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками – победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

«В Ижевске глава государства посетит концерн «Калашников», где примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям», - говорится в сообщении Кремля.

В ходе рабочей поездки Владимир Путин также ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения ижевского электромеханического завода «Купол».


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