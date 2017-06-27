Сообщение о бомбе на улице Карла Маркса в Ижевске проверили спецслужбы

Опубликована: Сегодня 10:08



фото: susanin.news фото: susanin.news

«Взрывное устройство обнаружено не было. Устанавливается личность звонившего, проводится проверка», - пояснили в управлении. Жильцов дома и сотрудников колледжа государственной и муниципальной службы, который находится в том же здании, не эвакуировали.