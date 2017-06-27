Сообщение о бомбе на улице Карла Маркса в Ижевске проверили спецслужбы

Опубликована: Сегодня 10:08

фото: susanin.news
Утром во вторник, 27 июня, в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что под одной из машин у здания №440 по улице Карла Маркса в Ижевске заложена бомба. Стражи порядка выехали на место, оцепили и осмотрели территорию. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе УМВД России по Ижевску, кинологи и саперы проверили все рядом стоящие автомобили.

«Взрывное устройство обнаружено не было. Устанавливается личность звонившего, проводится проверка», - пояснили в управлении. Жильцов дома и сотрудников колледжа государственной и муниципальной службы, который находится в том же здании, не эвакуировали.
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