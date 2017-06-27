Крупную партию героина изъяли полицейские в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.