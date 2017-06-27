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Крупную партию героина изъяли полицейские в Ижевске
Опубликована: Сегодня 10:54 В Ижевске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в лесополосе по ул.Орджоникидзе запрещенные вещества. По подозрению был задержан 51-летний неработающий, ранее судимый местный житель. При личном досмотре у подозреваемого полицейские обнаружили 127,33 грамма героина. Установлено, что наркотик мужчина хранил в лесополосе с целью последующего сбыта.
По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.