Крупную партию героина изъяли полицейские в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: 18.мвд.рф
В Ижевске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в лесополосе по ул.Орджоникидзе запрещенные вещества. По подозрению был задержан 51-летний неработающий, ранее судимый местный житель. При личном досмотре у подозреваемого полицейские обнаружили 127,33 грамма героина. Установлено, что наркотик мужчина хранил в лесополосе с целью последующего сбыта.

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


Теги
правительство музыка ветеран пенсия Россия зоопарк розыск финансы МЧС алкоголь технологии пожар терроризм преступление семья видео кино Удмуртия лес Александр Волков звезда праздник бюджет Москва Воткинск оружие прокуратура армия животные банк МВД молодежь инвалид Малая Пурга Игра Владимир Путин мода свадьба траур Глазов самолет Дмитрий Медведев наркотики депутат ГЖД Можга транспорт Балезино выставка полиция погода Интернет США Голливуд ИжГТУ физкультура Ижевск школа торговля медицина религия дети футбол здоровье спортсмен промышленность долг туризм фестиваль вода бизнес ЖКХ Ижавто убийство штраф безопасность рейтинг Завьялово природа образование ремонт ГИБДД СКП суд СМИ конкурс Ува строительство хоккей Госсовет УР выборы телевидение Украина творчество дороги занятость Новый год/Рождество ДТП пристав Сарапул
Все теги
Яндекс.Погода