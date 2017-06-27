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Благодаря сосиске жительница Удмуртии узнала, что купленное ей в Италии платье - подделка
Опубликована: Сегодня 12:28 Побывавшая в Италии жительница Воткинска привезла из-за границы чудесное зеленое платье Dolce&Gabbana, но своей красивой обновке радовалась она недолго. Решив надеть наряд в местный ресторан, девушка посадила на платье пятно от жирной сосиски. Решив исправить ситуацию, она отправилась в химчистку, пишет Ren.tv.
За 600 рублей моднице пообещали, что сделают все возможное, чтобы вернуть наряду былую красоту, но что-то пошло не так. Через пару дней девушка увидела, что ей возвращают не прежнее брендовое платье, а "обноски" — рукава вытянулись, одна сторона подола стала значительно длиннее другой.
Начались долгие разбирательства с химчисткой, а затем последовали обращение в суд и экспертиза — могла ли химчистка нанести непоправимый вред дизайнерской вещи. Эксперты, исследовав злосчастное платье, пришли к выводу: химчистка была проведена правильно.
Затем последовал запрос непосредственно в компанию производителей о стандартах проведения химчистки для ткани платья. И коммерческий директор Dolce&Gabbana Лаура Ланфранка заявила, что указанное платье не является оригинальным изделием бренда Dolce&Gabbana. Она подчеркнула, что логотип D&G, размещенный на платье, не существует на рынке уже много сезонов, а нынешнего логотипа Dolce&Gabbana на платье нет.
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