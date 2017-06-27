К концу рабочей недели в Ижевске похолодает

Опубликована: Сегодня 14:09

фото: vk.com
Сегодня, 27 июня, в Удмуртии ожидаются ливни, усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами грозы. Возможен локальный град, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Завтра преимущественно в северных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы, воздух прогреется до +20-25С°.

В четверг и пятницу будет немного прохладнее: в четверг, 29 июня температура поднимется до 18-23С°, в пятницу лишь до 16-21°. В эти дни местами возможны несущественные дожди.


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