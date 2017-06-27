К концу рабочей недели в Ижевске похолодает

Опубликована: Сегодня 14:09



фото: vk.com фото: vk.com

Завтра преимущественно в северных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы, воздух прогреется до +20-25С°.В четверг и пятницу будет немного прохладнее: в четверг, 29 июня температура поднимется до 18-23С°, в пятницу лишь до 16-21°. В эти дни местами возможны несущественные дожди.