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К концу рабочей недели в Ижевске похолодает
Опубликована: Сегодня 14:09 Сегодня, 27 июня, в Удмуртии ожидаются ливни, усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами грозы. Возможен локальный град, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Завтра преимущественно в северных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы, воздух прогреется до +20-25С°.
В четверг и пятницу будет немного прохладнее: в четверг, 29 июня температура поднимется до 18-23С°, в пятницу лишь до 16-21°. В эти дни местами возможны несущественные дожди.