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К приезду Владимира Путина Ижевск преображается
Опубликована: Сегодня 14:57 Сегодня, 27 июня, в Ижевск с рабочим визитом приедет Президент России Владимир Путин. Уже известно, что он побывает на концерне «Калашников», заводе «Купол» и заедет в барак на проезде Чапаева,33. Жительница этого дома Анастасия Вотинцева обратилась к Путину во время «прямой линии».
Перед приездом главы государства на место выехал корреспондент информагентства «Сусанин» и узнал, что поменялось в доме к приезду первого лица страны. Самым главным и важным новшеством стала новая дорога на прилегающей к дому территории. По словам местных жителей, ее посыпали асфальтовой крошкой. В самом бараке поверх старого пола постелили новый, подперли старый падающий забор, поправили электропроводку.
Несмотря на непогоду, на проезде Дерябина и ул.Студенческой кладут асфальт:
А на подъездах нескольких домов появились объявления немного угрожающего характера: «Просим Вас в целях личной безопасности и безопасности Ваших детей зашторить и не открывать окна, ни в коем случае не выглядывать из окон и воздержаться от выхода на балконы».