«Барсик» и «Аниматор» вернулись к жительнице Ижевска

Опубликована: Сегодня 15:46



фото: Otkazniki.ru фото: Otkazniki.ru

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний ранее судимый ижевчанин, зарегистрированный в доме по соседству. За совершение преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.МВД по Удмуртской Республике напоминает об основных мерах безопасности:- не оставляйте велосипеды без присмотра, по возможности храните их в квартире или закрываемых блоках, особенно на длительный период;- не оставляйте велосипеды в подъездах домов, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство;- по возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго;- сделайте гравировку на деталях, колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.Кроме того, откажитесь от покупки подержанного велосипеда незнакомых или малознакомых людей по заниженной цене, чтобы не формировать спрос и не провоцировать лиц, склонных к совершению преступлений, на подобные хищения. В случае совершения в отношении вас преступления обращайтесь в полицию по тел. 02, со всех мобильных в регионе — 102.