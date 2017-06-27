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При взрыве автомобиля в Киеве погиб сотрудник Минобороны Украины
Опубликована: Сегодня 16:35 В Соломенском районе Киева в результате взрыва автомобиля Mercedes во вторник утром погиб руководитель спецназа Главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал. Как сообщает Newsru.com, это подразделение принимало активное участие в боевых действиях в Донбассе, в том числе на "временно оккупированной территории".
"На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты. Событие квалифицировано как террористический акт. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины выражают глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - отметили в Минобороны.
Отмечается, что Шаповал занимал должность начальника управления специального резерва ГУР Минобороны Украины.
По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа для того, чтобы собрать улики, однако "по той картине преступления, которую мы имеем сейчас, очевидно, что сработало взрывное устройство".
Директор департамента коммуникации МВД Украины также сообщил, что в результате теракта пострадал один мужчина преклонного возраста - его забрала карета скорой помощи.
Видео взрыва попало в Сеть.
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