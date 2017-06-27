При взрыве автомобиля в Киеве погиб сотрудник Минобороны Украины

Опубликована: Сегодня 16:35



фото: Ru-chp.livejournal.com фото: Ru-chp.livejournal.com

"На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты. Событие квалифицировано как террористический акт. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины выражают глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - отметили в Минобороны.Отмечается, что Шаповал занимал должность начальника управления специального резерва ГУР Минобороны Украины.По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа для того, чтобы собрать улики, однако "по той картине преступления, которую мы имеем сейчас, очевидно, что сработало взрывное устройство".Директор департамента коммуникации МВД Украины также сообщил, что в результате теракта пострадал один мужчина преклонного возраста - его забрала карета скорой помощи.Видео взрыва попало в Сеть.