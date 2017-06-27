На улице Школьной в Ижевске произошло убийство

Опубликована: Сегодня 17:23

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В минувший понедельник на улице Школьной в Ижевске произошло убийство. О произошедшем очевидцы рассказали в группе ИГГС соцсети ВКонтакте.

«Один бухой ударил другого, тот видно неудачно упал и все. с концами», - написала Белла Лаврентьева. Кроме того, ижевчане рассказали, что убитый мужчина перед инцидентом «бегал с пистолетом», хотя и не угрожал никому.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике информагентству «Сусанин» пояснили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).



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