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На улице Школьной в Ижевске произошло убийство
Опубликована: Сегодня 17:23 В минувший понедельник на улице Школьной в Ижевске произошло убийство. О произошедшем очевидцы рассказали в группе ИГГС соцсети ВКонтакте.
«Один бухой ударил другого, тот видно неудачно упал и все. с концами», - написала Белла Лаврентьева. Кроме того, ижевчане рассказали, что убитый мужчина перед инцидентом «бегал с пистолетом», хотя и не угрожал никому.
В пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике информагентству «Сусанин» пояснили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
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