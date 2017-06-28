Владимир Путин оценил качество жизни в бараке на проезде Чапаева в Ижевске

Опубликована: Сегодня 19:32

Фото: информагентство СУСАНИН

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск и сразу посетил Анастасию Вотинцеву в том самом бараке, из которого она обратилась на президентскую прямую линию, сообщает Лайф. 

Тогда Владимир Путин пообещал лично приехать к жительнице Ижевска, которая сообщила об отсрочке расселения аварийного жилья до 2029 года и пожаловалась на ужасные условия в доме. Президент сдержал свое слово. Президент потребовал от властей республики предоставить всем жильцам барака достойное жилье, а жительнице барака - собеседнице по прямой линии, у которой сегодня день рождения, подарил путевку в Сочи.

Путин инспектирует аварийное жилье в Ижевске

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В программе визита также значится посещение концерна "Калашников" и завода "Купол". А еще Путин встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками — победителями научно-технических конкурсов.


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