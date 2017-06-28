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Владимир Путин оценил качество жизни в бараке на проезде Чапаева в Ижевске
Опубликована: Сегодня 19:32
Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск и сразу посетил Анастасию Вотинцеву в том самом бараке, из которого она обратилась на президентскую прямую линию, сообщает Лайф.
Тогда Владимир Путин пообещал лично приехать к жительнице Ижевска, которая сообщила об отсрочке расселения аварийного жилья до 2029 года и пожаловалась на ужасные условия в доме. Президент сдержал свое слово. Президент потребовал от властей республики предоставить всем жильцам барака достойное жилье, а жительнице барака - собеседнице по прямой линии, у которой сегодня день рождения, подарил путевку в Сочи.
В программе визита также значится посещение концерна "Калашников" и завода "Купол". А еще Путин встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками — победителями научно-технических конкурсов.