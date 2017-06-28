В Удмуртии подросток-практикант получил тяжелую травму глаза

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: metkar-servis.nethouse.ru фото: metkar-servis.nethouse.ru

24 мая 2017 года при работе на сверлильном столе произошла поломка, осколок сверла попал в глаз подростка, его госпитализировали в глазную клинику Ижевска с тяжёлыми травмами глаза.В ходе расследования было установлено, что пострадавшего не обеспечили средствами индивидуальной защиты, а также была выявлена неудовлетворительная организация производства работ.