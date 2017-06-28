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В Удмуртии подросток-практикант получил тяжелую травму глаза
Опубликована: Сегодня 08:30 В Удмуртии за нарушение требований охраны труда к административной ответственности привлекли ОАО «Балезинское ремонтно-техническое предприятие». Как пишет Izhevskinfo, при прохождении производственной практики в данной организации 17-летний подросток получил повреждения глаза.
24 мая 2017 года при работе на сверлильном столе произошла поломка, осколок сверла попал в глаз подростка, его госпитализировали в глазную клинику Ижевска с тяжёлыми травмами глаза.
В ходе расследования было установлено, что пострадавшего не обеспечили средствами индивидуальной защиты, а также была выявлена неудовлетворительная организация производства работ.
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