В Удмуртии подросток-практикант получил тяжелую травму глаза

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: metkar-servis.nethouse.ru
В Удмуртии за нарушение требований охраны труда к административной ответственности привлекли ОАО «Балезинское ремонтно-техническое предприятие». Как пишет Izhevskinfo, при прохождении производственной практики в данной организации 17-летний подросток получил повреждения глаза.

24 мая 2017 года при работе на сверлильном столе произошла поломка, осколок сверла попал в глаз подростка, его госпитализировали в глазную клинику Ижевска с тяжёлыми травмами глаза.

В ходе расследования было установлено, что пострадавшего не обеспечили средствами индивидуальной защиты, а также была выявлена неудовлетворительная организация производства работ.



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