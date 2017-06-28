Тела двух жителей Удмуртии обнаружили в реке Чепца

Опубликована: Сегодня 09:17



фото: Ssl.panoramio.com фото: Ssl.panoramio.com

Как пояснили в ведомстве, речь идет о двух отдельных случаях. Однако оба тела были обнаружены в Чепце в минувшее воскресенье.Одним из погибших оказался 22-летний молодой человек, его личность установлена. Личность второго ещё устанавливается. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.