Тела двух жителей Удмуртии обнаружили в реке Чепца

Опубликована: Сегодня 09:17

фото: Ssl.panoramio.com
Тела двух человек были обнаружены в минувшие выходные в реке Чепца. Об этом «Udm-Info» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о двух отдельных случаях. Однако оба тела были обнаружены в Чепце в минувшее воскресенье.

Одним из погибших оказался 22-летний молодой человек, его личность установлена. Личность второго ещё устанавливается. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.



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