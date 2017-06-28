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Тела двух жителей Удмуртии обнаружили в реке Чепца
Опубликована: Сегодня 09:17 Тела двух человек были обнаружены в минувшие выходные в реке Чепца. Об этом «Udm-Info» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о двух отдельных случаях. Однако оба тела были обнаружены в Чепце в минувшее воскресенье.
Одним из погибших оказался 22-летний молодой человек, его личность установлена. Личность второго ещё устанавливается. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.
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