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Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для журнала
Опубликована: Сегодня 10:58 Бывшая первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки снялась обнажённой для специального выпуска журнала ESPN The Body Issue. Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Она заявила, что гордится и восхищается данной фотографией.
Возняцки, являющаяся на данный момент шестой ракеткой мира, за профессиональную карьеру одержала 25 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
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