Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для журнала

Опубликована: Сегодня 10:58

фото: instagram.com/carowozniacki
Бывшая первая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки снялась обнажённой для специального выпуска журнала ESPN The Body Issue. Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Она заявила, что гордится и восхищается данной фотографией.

Возняцки, являющаяся на данный момент шестой ракеткой мира, за профессиональную карьеру одержала 25 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!!

8,209 Likes, 164 Comments - Caroline Wozniacki (@carowozniacki) on Instagram: "Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!!"



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