Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для журнала

Опубликована: Сегодня 10:58



фото: instagram.com/carowozniacki фото: instagram.com/carowozniacki

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! 8,209 Likes, 164 Comments - Caroline Wozniacki (@carowozniacki) on Instagram: "Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!!"

Возняцки, являющаяся на данный момент шестой ракеткой мира, за профессиональную карьеру одержала 25 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).